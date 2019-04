Időjárás-jelentés – 2019. április 15.

Időjárási helyzet Európában

Ciklon örvénylik a Vizcayai-öböltől nyugatra, emiatt Írország déli felén és Cornwallban az elmúlt 24 órában jelentősebb csapadék esett. Ugyancsak csapadékos az idő Olaszország és a Balkán-félsziget egy részén, köszönhetően annak, hogy a térség fölött sekély ciklonális mező helyezkedik el.

Eközben a Skandináv-félsziget felett markáns anticiklont figyelhetünk meg, emiatt a kontinens túlnyomó részén derült, napos, eseménytelen az időjárás. Az északról érkező hidegebb léghullámok, és a derült, gyengén szeles éjszaka miatt nagy területen vannak hajnali fagyok a kontinensen; még Franciaországban sem ritkák a -3, -4 fokos minimumok, ettől északkeletre pedig szinte mindenütt 0 fok alá csökken reggelre a hőmérséklet.

Európa legnagyobb részén napközben sincs igazán meleg, általában 10 fok köré emelkedik délutánra a hőmérséklet. A Kárpát-medence keleti felén azonban 15, a mediterrán térség középső és keleti részein pedig 17, 18 fok köré emelkedik délutánra a hőmérséklet. Az Ibériai-félsziget déli felén azonban már 25, 30 fokos csúcsok is előfordulnak. Kedd estig a Kárpát-medence időjárását az előbb említett anticiklon alakítja, száraz levegő érkezik hazánk fölé.

Előrejelzés az ország területére kedd estig

Döntően zavartalanul napos idő várható hétfő délután és kedden is, de kedd délutántól az északkeleti megyék (BAZ, SZSZB, HB) fölé egyre vastagabb felhőzet érkezik. Kedden késő este az északkeleti határvidéken már helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat, addig nem lesz csapadék. A Dunától keletre az északkeleti, északi szelet élénk, hétfőn azonban még többfelé, kedden már csak a Zempléni-hegység környékén kísérhetik erős széllökések. Emellett kedden Sopron körül is lehet egy-egy élénk széllökés déli irányból.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült éjszakát követően hajnalra általában +2 és -2 fok közé csökken, de az északi völgyekben, a Rába és a Dráva mentén, valamint az Alföld fagyra érzékeny helyein helyenként ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Fagy összességében több helyen várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 14 és 18 fok között alakul.

– MTI –

