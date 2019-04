Időjárás-jelentés – 2019. április 10.

Időjárási helyzet Európában

A Finn-öböl fölött ciklon örvénylik, amelynek hidegfrontja Belorusszián és Lengyelországon át Csehországig húzódik. Ezen a területen sok a felhő, és több helyen esik az eső, de a fronttól északnyugatra helyenként havazás is előfordul. Arrafelé -2 és +7, a front meleg oldalán 11 és 17 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Skandinávia nyugati felén anticiklon épült ki, ennek területén is hideg légtömeg formálja az időjárást, többnyire 5 fok alatt marad a hőmérséklet, csak a tengerpartokon van ennél kissé melegebb. Csapadék ugyanakkor csak elvétve fordul elő. Kontinensünk többi részének időjárását sekély ciklonális mező határozza meg. Ebben elszórtan záporok, zivatarok jönnek létre, amelyek helyét a lokális konvergencia-zónák és a domborzat alakítja. Nagyobb számban a hegyekben alakul ki csapadék, az Alpokban és a bosnyák hegyekben a hevesebb gócokban például 10-20 mm is előfordul. Összefüggő csapadék inkább csak a Balkán déli részén és a Pireneusi-félszigeten fordul elő. A csúcshőmérséklet a legtöbb helyen nem haladja meg a 20 fokot, de ahol több órára kisüt a nap, ott ennél melegebbet is mérnek. Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is ciklonális hatások alakítják, közelebb kerül hozzánk a ciklon középpontja, így többfelé eshet már az eső.

Előrejelzés az ország területére csütörtök estig

Szerdán dél, délkelet felől befelhősödik az ég, ezzel együtt pedig egyre többfelé valószínű eső, zápor, szórványosan zivatar. Csütörtökön jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, hosszabb-rövidebb időre elsősorban a keleti tájakon süthet ki a nap. Több helyen várható eső, záporeső, elszórtan zivatar is lehet. Jelentősebb mennyiségű csapadékra elsősorban a Dél-Dunántúlon van kilátás. Az északi, északkeleti szél csütörtökön már nagyobb területen megerősödik, az Alpokalja és a Zemplén térségében helyenként viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön jobbára 10 és 19 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon 6 és 10 fok közötti értékek is valószínűek.

– MTI –

