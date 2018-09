Időjárás-jelentés – 2018. szeptember 9.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk jelentős részén továbbra is anticiklonális hatás dominál, így több helyen csapadékmentes, az átlagosnál enyhébb az idő. A hőmérséklet csúcsértéke még a balti-államokban és a Kelet-európai-síkvidék nagy részén is eléri a 26, 28 fokot. Ugyanakkor az időjárási frontok fokozatosan egyre beljebb jutnak a szárazföld fölé. Az egyik ilyen frontrendszer a Benelux-államokat érte el, míg egy másik a Kelet-európai-síkvidéken indult meg déli irányba. A nyugati ciklon frontrendszere mentén több helyen esik az eső, néhol jelentős mennyiség is hull és a hőmérséklet többnyire 20 fok alatt alakul. A Mediterráneumban még meleg az idő, a Balkán-félszigeten még több helyen mérnek 30 fok körüli csúcsértéket. A Kárpát-medence időjárását hétfő estig gyenge magassági gerinc és száraz légtömeg alakítja.

Várható időjárás az ország területére hétfő estig

A sok napsütést általában csak kevés gomoly- és fátyolfelhő zavarja, csupán vasárnap lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés a Dunától keletre, ott néhány helyen futó zápor is kialakulhat. Többfelé megélénkül, elsősorban a Nyírségben helyenként megerősödik az északi szél, majd hétfőn már többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26, 27 fok körül alakul.

