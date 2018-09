Időjárás-jelentés – 2018. szeptember 28.

Időjárási helyzet Európában

Szárazföldünk nagy részén főként anticiklon alakítja az időjárást, így jobbára kevés felhő, sok napsütés a jellemző. Északkelet-Európában ciklonok örvénylenek, a keletebbre lévő már jócskán a Kelet-európai-síkság fölött tartózkodik, ott erősen felhős vagy borult ég és csapadékos időjárás követi frontjait. A Balti-tenger felett elhelyezkedő képződmény hidegfrontja fokozatosan eléri kontinensünk középső területeit, de ezzel együtt veszít is erejéből. A görög partoktól nyugatra egy heves eseményeket okozó, alacsony nyomásközpontú képződmény fejlődik, ami lassacskán eléri a Jón-szigeteket. A legmelegebb Európában továbbra is az Ibériai- félszigeten van, ott 28, 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A középső vidékeken 18, 26, míg északon, északkeleten 7, 13 fokot mérnek, de néhol délután csupán 5 fok alatt maradnak a maximumok. A Kárpát-medencén szombat estig egy hidegfront vonul át, amely főként csak a Dunától keletre okoz jelentősebb felhősödést, illetve némi csapadékot.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Éjszaka észak felől megnövekszik a felhőzet, de a déli, délkeleti megyékben még maradhatnak kissé felhősebb körzetek. Elsősorban az északi, északkeleti megyékben számíthatunk gyenge záporra. Szombat délelőtt a Dunántúlon már derült vagy gyengén felhős idő várható, majd keletebbre is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, így ott is számíthatunk több-kevesebb napsütésre. A kora délutáni órákig főként a Dunától keletre kisebb záporeső még előfordulhat. Estétől a Duna-Tisza közén kívül megerősödik az északi, északkeleti szél, amelyet szombaton néhol viharos széllökések is kísérhetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 14 és 19 fok között várható.

– MTI –

