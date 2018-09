Időjárás-jelentés – 2018. szeptember 23.

Időjárási helyzet Európában

Norvégia északi része fölötti középponttal ciklon örvénylik. Ennek hidegfrontja Finnországon, Fehéroroszországon és Ukrajnán át egészen Románia keleti részéig húzódik, és többfelé okoz borult, esős időjárást. A fronttól keletre magasnyomású zóna terül el, ahol csendes, napos idő uralkodik 22 és 30 fokos csúcshőmérséklettel. Ugyancsak magas a légnyomás a szárazföld déli, délnyugati részén. Arrafelé is sok a napsütés, és a nyarat idézi a hőmérséklet, a délutáni órákra 27, 34 fokig melegszik fel a levegő, sőt Spanyolország déli részén 37, 38 fokot is mérnek. Az említett front mögött, Közép-, valamint Nyugat-, Északnyugat-Európában változékony, hűvös idő jellemző, a legmagasabb hőmérséklet 12, 20 fok között alakul. A Franciaország nyugati partjainál elhelyezkedő frontális hullám a következő 36 órában gyorsan halad kelet felé, miközben tovább mélyülve ciklonná fejlődik: e légörvény hidegfrontja hétfőn átrobog a Kárpát-medence felett, sokfelé viharossá fokozódik a szél.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Az ország déli felén tovább csökken a felhőzet, az éjszaka második felében viszont ott is beborul az ég. Késő estétől az északi megyékben, majd másutt is elered az eső, egy-egy zivatar is kialakulhat. Hétfőn a délelőtti óráktól északnyugat felől csökken a felhőzet, a kora délutáni órákra a délkeleti megyékben is kisüt a nap, de arrafelé a déli órákig még eső valószínű. Vasárnap estétől megerősödik a délnyugati szél, majd éjszaka északnyugatira fordul a légáramlás, és nagy területen számíthatunk viharos széllökésekre. Hétfőn délutántól jelentősen mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15, 19 fok között várható.

