Időjárás-jelentés – 2018. szeptember 20.

Időjárási helyzet Európában

A Norvég-tenger felett többközéppontú ciklonrendszer örvénylik, amelynek frontjai Lappföldön át Oroszországig, illetve Dánián és Dél-Anglián át az Atlanti-óceán fölé húzódnak. Emiatt egész Skandináviában, a Brit-szigeteken, és még Oroszország északi részén is változékony, felhős, gyakran csapadékos az idő. A legtöbb csapadék a skót és skandináv hegyekben esett, helyenként 50 mm-nél is többet mértek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 15 és 24 fok között alakul, de a legészakibb tájakon sokfelé 10 fok alatt marad, vagy csak kevéssel haladja meg azt. Ezzel szemben Európa nagy részén anticiklon terül el, száraz az idő, sokat süt a nap, de az Alpokban és a mediterrán hegyekben a délután folyamán néhol zivatarok törnek ki. A csúcshőmérséklet 27 és 36 fok között változik, a legmelegebb Dél-Spanyolországban van. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását alapvetően még ez az anticiklon határozza meg, de egyre inkább az Észak-Európa felett kimélyülő ciklon előoldalára kerülünk.

Várható időjárás az ország területére péntek estig

Többnyire derült vagy kissé felhős lesz az ég, mindenhol többórás napsütés várható, bár napközben helyenként több lehet a gomolyfelhő, illetve éjjel vékony felhőréteg is kialakulhat. Péntek késő délután északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami késő este a Kisalföldön meg is vastagodik. Az időszak folyamán csapadék nem valószínű. A mérsékelt változó irányú szél pénteken délire fordul, többfelé megélénkül, a Fertő térségében olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 31 fok között valószínű.

