Időjárás-jelentés – 2018. szeptember 19.

Időjárási helyzet Európában

Hozzávetőlegesen az 50. szélességi körtől északra változékony az időjárás. Több hullámban időjárási frontok vonulnak, amelyekből nagyobb mennyiségű eső a Brit-szigeteken és a Skandináv-hegység nyugati részén esik. Emellett Oroszország északi felén és Skandinávia északi részén is több helyen fordul elő csapadék, de ott jóval kevesebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet az óceánhoz közelebb lévő helyeken 17 és 23, attól távolabb 9 és 14 fok között alakul. Ezzel szemben Európa déli felén anticiklonális hatások érvényesülnek: sok a napsütés, meleg van, 28 és 34 fok között változik a csúcsérték, azonban a hegyekben helyenként kialakulnak délutáni zivatarok. Csütörtök estig nem változik lényegesen a Kárpát-medence időjárása, folytatódik az évszakhoz képest meleg idő.

Várható időjárás az ország területére csütörtök estig

Általában csak némi fátyol- és gomolyfelhőzet zavarhatja a napsütést, éjszaka és csütörtök reggel néhol vékony úgynevezett inverziós felhőzet is kialakulhat. Emellett szerda délután az Alpokalján is több lehet a felhő, oda kis valószínűséggel egy-egy zápor, esetleg zivatar is besodródhat. Másutt csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 6 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 26 és 30 fok között valószínű.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA