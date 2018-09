Időjárás-jelentés – 2018. szeptember 18.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk északi vidékein egy nagy kiterjedésű frontrendszer húzódik, felhősávja Skandinávia nagy részén erősen felhős vagy borult időt okoz. Csapadékról is több helyről érkezik jelentés, Norvégia keleti tájain 20-35 mm is lehullott, másutt általában 5-10 mm a legjellemzőbb. A Helene nevű ex-hurrikán elérte a Brit-szigetek térségét, többfelé okozva jelentősebb mennyiségű csapadékot, illetve viharos széllökések is gyakorta előfordulnak. Az ex-hurrikán már megérkezése előtt trópusi viharrá szelídült, de még így is produkálhat 130 km/h-t meghaladó széllökéseket. Szárazföldünk többi részén még mindig főként magasnyomás dominál, így jobbára kevés felhő, sok napsütés a jellemző. A melegebb légtömegek elérték Európa középső részeit is, ezért ott 30, míg keletebbre 26, 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Hűvösebb az idő a már említett frontrendszer mentén 13, 18 fok körül tetőzik a hőmérséklet a délutáni órákban. A legmelegebb az Ibéria-félsziget déli részén van, ott a 34 fokot is eléri a maximum-hőmérséklet. A Kárpát-medence időjárásában jelentős változás nem történik szerda estig, kissé több gomoly-, illetve fátyolfelhő valószínű.

Várható időjárás az ország területére szerda estig

Kedden túlnyomóan derült, napos idő várható, szerdán már némi fátyol-, illetve gomolyfelhőzet zavarhatja a napsütést. Csapadék nem várható, de szerdán délután kis valószínűséggel egy-egy zápor, esetleg zivatar is besodródhat az északnyugati vidékekre. A délkeleti szél ma elsősorban a Dunántúlon élénkül meg, szerdára jobbára mindenhol mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszaki hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de az északi völgyekben lehet ennél hűvösebb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 26 és 30 fok között várható.

– MTI –

