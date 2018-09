Időjárás-jelentés – 2018. szeptember 17.

Időjárási helyzet Európában

Európa északnyugati, északi harmadán továbbra is időjárási frontok okoznak változékonyabb időjárást. Arrafelé hűvösebb is van, a Brit-szigetek északi felén, a Skandináv-félszigeten 15 fok alatt marad a csúcsérték, a balti államokban is csak egy-két fokkal enyhébb az idő. A hajnali órákra a kontinens atlanti partvidékét a Helene extrópusi vihar közelítette meg, amely várhatóan a Brit-szigetek térségében okoz majd – elsősorban kedden – szélerősödést. Ugyanakkor kedd estig a szárazföld legnagyobb részének időjárásában nem számíthatunk lényeges változásra. A Nyugat-, Dél- és Közép-Európa felett húzódó magasnyomás területén szinte zavartalanul napos az idő, és a hőmérséklet sokfelé a nyarat idézi. A görög szigetek térségében 36 fokig is felmelegszik délutánra a levegő, de 34, 35 fokot a Pireneusi- és az Appennini-félszigeten is mérnek. Kedd estig a Kárpát-medencében marad a száraz, napos idő.

Várható időjárás az ország területére kedd estig

Sok napsütés, száraz idő várható. Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők lehetnek, kedden derült vagy felhőtlen lesz az ég. A Dunántúlon, holnap másutt is olykor megélénkül a délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 14 fok között alakul, a Balaton parton enyhébb, az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben viszont hűvösebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 25 és 29 fok között várható.

– MTI –

