Időjárás-jelentés – 2018. szeptember 1.

Időjárási helyzet Európában:

Izland fölött ciklon örvénylik, amelynek melegfrontja már elérte a Brit-szigetek nyugati részét, emiatt arrafelé erősen felhős az ég, és helyenként esik az eső, záporeső. Szintén sok a felhő a Balti-tenger vidékén egy lassan töltődő ciklon hatására. Egy magassági hidegteknő okoz felhős időt Közép-Európa térségében, ahol többfelé fordul elő eső, zápor, zivatar. Szárazföldünk más tájain kevesebb a felhő, túlnyomóan napos az idő, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet Európa északnyugati felén többnyire 15 és 25 fok között változik, ennél hűvösebb főként Izlandon van. Ugyanakkor kontinensünk déli, délkeleti vidékein még nyáriasan meleg az idő, a délutáni órákra általában 28 és 35 fok közé melegszik fel a levegő, sőt Spanyolország déli részén 36, 39 fokot is mérnek. Vasárnap estig a Kárpát-medencétől nyugatra elhelyezkedő magassági hidegörvény alakítja térségünk időjárását, főként a Dunántúlon alakul ki többfelé zápor, zivatar.

Várható időjárás az ország területére vasárnap estig:

Szombaton és vasárnap is a Dunántúlon az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett csak rövid napos időszakok lehetnek, ott és a középső országrészben többfelé, több alkalommal alakulhat ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. Másutt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, és csak helyenként alakul ki zápor, zivatar. Megélénkül, vasárnap néhol meg is erősödik a délkeleti, keleti szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap a Nyugat-Dunántúlon 21 és 26, másutt 27 és 34 fok között alakul.

– MTI –

