Időjárás-jelentés – 2018. október 29.

Időjárási helyzet Európában

Szinte fél kontinensünk az Észak-Olaszország felett található mediterrán ciklon előoldalán helyezkedik el, így Közép- és Délkelet-Európa fölé igen enyhe levegő áramlik. 20 fok fölött alakul a csúcshőmérséklet Szardíniától Olaszországon át egészen Moldováig, sőt, 25 fok feletti értékeket mértek a Balkán-félszigeten, Romániában és Törökország egyes részein is. A mediterrán ciklon hatására továbbra is jelentős esőzések vannak az alpesi térségben, a hegyek torlasztó hatására több mérőállomás regisztrált a déli lejtőkön 100 mm feletti napi összeget. A frontrendszer másik oldalán azonban az átlagoshoz közel alakul a hőmérséklet, jellemzően kevés a felhő, és jóval szárazabb az idő. Kedd estig az említett ciklon hidegfrontja átvonul a Kárpát-medencén, az általa okozott jelentősebb csapadék tovább enyhít a szárazságon.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Estig a fokozatosan megnövekvő felhőzetből a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kisebb záporok kialakulhatnak. Az éjszaka második felétől nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik, amely reggelre a Tisza vonaláig borítja be az eget, ekkorra viszont a Dunántúl nagyobb részén már kiderül az ég. A felhősödéssel együtt jelentősebb csapadék is érkezik egy-egy intenzívebb góccal, néhol az ég is döröghet. Kedden a felhőzet és a csapadék fokozatosan a Tiszántúlra szorul vissza, nyugat felől egyre nagyobb területen kisüt a nap. A délies szél sokfelé lesz erős, és az éjszaka során további erősödés várható. A Dunántúlon és a hegyekben főleg éjszaka és kedden viharos lökések is lesznek, de ezek kedd estére megszűnnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, az északkeleti határ közelében lehet a leghűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 17 és 23 fok között várható.

– MTI –

