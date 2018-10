Időjárás-jelentés – 2018. október 28.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk északi tájai fölött anticiklon található, területét sarkvidéki hideg levegő tölti ki. A Skandináv államokban a hőmérséklet csúcsértéke általában fagypont alatt alakul, éjszaka pedig helyenként -15 fok alá hűl a levegő. Ugyanakkor a Balti-államoktól az Alpokon keresztül Spanyolországig egy hosszan elnyúló, hullámzó frontrendszer felhőzete húzódik. Arrafelé sok helyen esik az eső, az Alpokban hó is hull. A front áramlási rendszerébe került trópusi eredetű nedvesség az Alpok déli oldalának ütközve kiadós esőzéseket okoz. Az elmúlt 24 órában jellemzően 50-100 mm esett, de helyenként még ennél is lényegesen többet mértek. A hőmérsékletet tekintve a frontrendszer hátoldalán – Nyugat-Európában – többnyire 5 és 13 fok között alakul a csúcsérték. A front előtti kevésbé felhős tájakon, kiemelten a Balkán-félszigeten és a Kárpát-medencében ugyanakkor több helyütt 25 fok köré melegszik fel a levegő. Hétfő estig hazánk időjárását is az említett frontrendszer alakítja, főként az éjszaka során eshet többfelé.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, egyre több helyen várható eső, zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Hétfő reggelre délnyugaton már csökken a felhőzet, később a legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, egy-egy zivatar kialakulhat, erre nagyobb esély a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén mutatkozik. Hétfő estig nagy területen erős, helyenként viharos lesz a déli szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 26 fok között alakul.

– MTI –

