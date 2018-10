Időjárás-jelentés – 2018. október 24.

Időjárási helyzet Európában

Nyugat-Európában és a Földközi-tenger medencéjének nyugati felén magasnyomású képződmény alakítja az időjárást, arrafelé nagy területen szinte zavartalan a napsütés. A hőmérséklet délutánra általában 14 és 22 fok között emelkedik, de a Pireneusi-félsziget nyugati partjainál 25-27 fokot is mutatnak a hőmérők. A szárazföld északi és középső tájain időjárási frontok haladnak gyors mozgással északnyugatról délkelet felé. Ezért az említett területeken gyakran erősen felhős az ég, több helyen esik az eső, a Skandináv-félsziget északi vidékein havazás is előfordul. Ott már csak fagypont közelében marad a nappali hőmérséklet, de a csúcsérték a Kárpátoktól északra sem éri el nagy területen a 10 fokot. Csütörtök estig a fent említett légköri frontok alakítják a Kárpát-medence időjárását is, az országunkat elhagyó hidegfront után melegfront vonul át felettünk.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, az összefüggő csapadékzóna délnyugat felé haladva kora estére elhagyja az országot. Emellett felhőátvonulásokra lehet számítani, melyekből néhol futó zápor kialakulhat. Éjjel kezdetben túlnyomóan derült idő várható, majd éjfél után nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csütörtökön jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen gyenge esővel, záporral. Fokozatosan mérséklődik az északnyugati szél, de egy-egy viharos széllökés egészen az esti órákig előfordulhat. Csütörtökön napközben főként az ország északi felén megerősödik a nyugati, délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél enyhébb lehet a hajnal, míg az Északi-középhegység és a Tiszántúl fagyzugos helyein fagypont alá is hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön a Dunától keletre 9 és 14, a Dunántúlon 14 és 18 fok között várható.

– MTI –

