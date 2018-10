Időjárás-jelentés – 2018. október 19.

Időjárási helyzet Európában:

A Földközi-tenger nyugati medencéjében sekély ciklon örvénylik, emiatt délkeleti, keleti áramlással Spanyolország keleti részei fölé rendkívül nedves levegő áramlik. Hatására Valencia környékén és attól északra 24 óra alatt 100 mm-t meghaladó csapadék hullott, villámárvizek alakultak ki. A kontinens nagyobb részén lényegesen nyugodtabb az időjárás, köszönhetően annak, hogy a Brit-szigetek és a Kelet-európai-síkság fölött is egy-egy anticiklon helyezkedik el. Területükön jobbára napos az idő, de ködfoltok is előfordulnak. A két rendszer között Közép-Európa fölött magassági hidegörvény hatására felhősebb az idő, elszórtan gyenge eső is előfordul, és ugyancsak felhős, csapadékos az időjárás Finnországban is. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyjából a Párizs-Nürnberg-Varsó-Riga vonaltól délre még 20 fok felett alakul, de Görögország nyugati partvidékén és Albániában 26, 28 fokig is felmelegszik délutánra a levegő. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását az előbb már említett magassági hidegcsepp alakítja, majd szombat este észak felől hidegfront érkezik.

Várható időjárás az ország területén szombat estig:

Pénteken nyugat felől csökken a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap, és ezzel együtt inkább már csak keleten lehet elszórtan kisebb eső, zápor. Éjszaka a Dunától keletre is megszűnik a csapadék, ugyanakkor elsősorban a Dunántúlon a derült vagy gyengén felhős ég alatt foltokban köd képződhet. Szombaton általában felhős égképre és néhány órás napsütésre számíthatunk, több napos óra a dunántúli megyékben lehet. Szombat napközben számottevő csapadék nem lesz, de estétől az északi, északkeleti megyékben gyenge eső, zápor már előfordulhat. Az északi, északnyugati szelet pénteken még csak a Kisalföldön és a Zempléni-hegység környékén, szombaton már többfelé kísérhetik élénk széllökések, sőt szombaton a Bakonyban és a Zemplénben meg is erősödhet a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 fok közelében valószínű.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA