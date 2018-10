Időjárás-jelentés – 2018. október 16.

Időjárási helyzet Európában

A Földközi-tenger nyugati medencéjében mediterrán ciklon örvénylik, amely Franciaország déli részén özönvízszerű esőzéseket okozott. Jelentősebb csapadéktevékenység még a szárazföld északnyugati, északi részén vonuló frontokhoz kötődően, elsősorban a Skandináv-félsziget nyugati részén figyelhető meg. Az Izland közelében örvénylő ciklon és a Fekete-tengertől északra hosszú ideje elhelyezkedő magasnyomás közös áramlási rendszerében továbbra is szabad az út kontinensünkön a meleg léghullámok számára a magasabb földrajzi szélességek felé. A csúcshőmérséklet Európa jelentős részén általában 17 és 25 fok között alakul. Az Urál előterében mérnek ennél lényegesen hidegebbet, arrafelé nagy területen 5 fokig sem emelkedik a hőmérséklet, hózáporok is előfordulnak már. A Kárpát-medence nyugati része fölé érkezik szerda estig több felhő, másutt továbbra is inkább a napsütésé, szűrt napsütésé lesz a főszerep.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Nyugaton nagyobbrészt erősen felhős lesz az ég, a középső országrészben változó felhőzetre számíthatunk szűrt napsütéssel. A legnaposabb idő kedden is, szerdán is a Tiszántúlon várható. A Dunántúl nyugati részén néhol jelentéktelen eső előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak helyenként élénkülhet meg a délkeleti, keleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a nagyobb városok belső részein, a magasabban fekvő helyeken és a tópartokon ennél néhány fokkal enyhébb, a fagyzugokban hidegebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 19 és 24 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén egy-két fokkal hűvösebb valószínű.

– MTI –

