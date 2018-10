Időjárás-jelentés – 2018. október 11.

Időjárási helyzet Európában:

Közép- és Kelet-Európa időjárását egy nagyméretű anticiklon alakítja. A leszálló légmozgásoknak köszönhetően a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után általában kevés a felhő, napos az idő, csapadékról nem érkezik jelentés. Ugyanakkor kontinensünk északkeleti, illetve északnyugati területei fölött ciklonok örvénylenek. Hatásukra arrafelé, valamint a ciklonokhoz tartozó frontok mentén erősen felhős az ég, és több helyen esik az eső, záporeső, az Appennini-félsziget térségében helyenként zivatar is kialakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk északi részén 4 és 11, kissé délebbre 12 és 25 fok között változik. A legmelegebb továbbra is a Pireneusi-félsziget déli vidékén van, ahol a délutáni órákra 26, 28 fok közé melegszik fel a levegő. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is a tőlünk keletre elhelyezkedő anticiklon határozza meg, folytatódik a napos, száraz, az ilyenkor megszokottnál több fokkal enyhébb idő.

Várható időjárás péntek estig:

Túlnyomóan derült, száraz, pénteken is napos idő lesz, éjszaka néhol párássá válik a levegő. A délkeleti szél helyenként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 11 fok között várható, de az Északi-középhegység völgyeiben kissé hidegebb, a városokban és a hegyekben melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA