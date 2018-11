Időjárás-jelentés – 2018. november 9.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk keleti felén markáns, nagykiterjedésű anticiklon figyelhető meg. Területén túlnyomóan napos, és egész nap rétegfelhőzettel borított vidékek egyaránt vannak, utóbbi helyeken szitálás is előfordul. Európa északnyugati és nyugati részein ugyanakkor lényegesen mozgalmasabb az időjárás. Ciklonok és a hozzájuk tartozó frontok vonulnak a Brit-szigetek, Skandinávia felett. Többfelé erősen megnövekszik emiatt a felhőzet, és több helyen fordul elő nagyobb mennyiségű csapadék. Az Ibériai-félszigetről is több helyről jelentettek 15 mm-t meghaladó napi csapadékösszeget, de ahol igazán jól látszik az orográfia vagyis a domborzat hatása az a Brit-szigetek. Írország és Nagy-Britannia nyugati partvidékein is 20-40 mm-nyi csapadék hullott le 24 óra alatt. A legmagasabb nappali hőmérséklet már csak a Földközi-tenger partvidékén alakul 20 fok közelében, másutt 12, 17 fok közötti a jellemző maximum. A Kelet-európai-síkságon azonban már 5 fok alatt marad a csúcshőmérséklet, csakúgy mint Svédország északi felén. Szombat estig a Kárpát-medence időjárásában érdemi változás nem lesz, továbbra is az említett markáns ciklon nyugati peremén helyezkedik el hazánk.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Pénteken és szombaton napközben az északkeleti megyékben és a nyugati határvidéken is csökken a köddel, illetve rétegfelhőzettel borított terület nagysága, másutt többnyire napos, fátyolfelhős idő valószínű. Éjszaka ismét nagy területen párássá válik a levegő, valamint köd is képződik. Legfeljebb a ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen szitálás, éjszaka azonban egy-két helyen, ahol fagypont alá süllyed a hőmérséklet ónos szitálás sem kizárt. Az Észak-Dunántúlon a nappali órákban megélénkül a délkeleti szél, egyébként gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 14 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős, ködös helyeken néhány fokkal hűvösebb lesz.

– MTI –

