Időjárás-jelentés – 2018. november 30.

Időjárási helyzet Európában

A Brit-szigetektől északra markáns ciklon örvénylik, amelynek hidegfrontja végighúzódik Nyugat-Európa fölött. Hatására arrafelé erősen felhős az ég, és szórványosan esik az eső, az északabbi és a magasabban fekvő tájakon havazás is előfordul. Szintén ciklon található kontinensünk délkeleti részén, emiatt a Balkánon felhős, több helyen esős az idő. Ugyanakkor a Kelet-európai-síkság fölött nagyméretű anticiklon helyezkedik el, területén változóan felhős az ég, főként a magasnyomás közepén több órára kisüt a nap, csapadékról nem érkezik jelentés. Az anticiklon északi peremén már sok a felhő, több helyen havazik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk északkeleti felén többnyire 0, -8, az Ural előterében -10, -23 fok között változik. Enyhébb az idő kontinensünk középső részén ahol 0, +6, délnyugati, nyugati tájain pedig 9 és 16 fok közé melegszik fel a levegő, sőt Spanyolország déli vidékein 18, 21 fokot is mérnek. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását döntően anticiklon határozza meg, de a nyugati tájakat egy okklúziós front éri el, amely ott fel is oszlik.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Pénteken az alacsony szintű rétegfelhőzet a Duna-Tisza közén tovább szakadozik, ugyanakkor nyugat felől fokozatosan megnövekszik, a Dunántúlon meg is vastagszik a felhőzet, néhol hószállingózás lehet. Éjszaka a Dunántúlon és a középső országrészben többnyire erősen, északkeleten, keleten változóan felhős lesz az ég, az éjszaka második felétől az északnyugati harmadban gyenge havazás is lehet. Szombaton északkeleten változóan, másutt eleinte erősen felhős lesz az ég, majd délután délnyugat, nyugat felől szakadozik a felhőzet. Északnyugaton gyenge havazás, majd másutt hószállingózás is előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Kisalföldön ma megélénkül, néhol meg is erősödik a délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon -2, -7, másutt -6, -11 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -2 és +2 fok között alakul.

– MTI –

