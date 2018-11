Időjárás-jelentés – 2018. november 27.

Időjárási helyzet Európában:

A Földközi-tenger nyugati medencéjétől a Fekete-tengerig többközéppontú ciklonrendszer húzódik. Területén sok a felhő, délebbre az eső esik, a ciklon északi részén havazik. Dél-Olaszországban, az Égei-tenger térségében, ahol még a ciklon meleg levegője érvényesül 20, 22 fokig is felmelegszik délutánra a levegő, de 20, 22 fokot Spanyolország és Portugália déli vidékein is mérnek. Az ott lévő anticiklont enyhébb levegő tölti ki, és többnyire napos is az idő. Európa északi, északkeleti felén viszont továbbra is hideg van. A Skandináv-félsziget nagy részén és az Ukrajnától északra eső területeken napközben is fagy, éjszakánként pedig nem ritka a -10 fok alatti minimum. Az északi hideg levegő az említett ciklonrendszer kelet felé helyeződésével délebbre mozdul el. Ugyanakkor az érkező levegő szárazabb lesz, szerdán több helyen kisüt a nap.

Várható időjárás az ország területén szerda estig:

Kedden borult lesz az ég, összességében több helyen várható gyenge csapadék; délkeleten, keleten eső, északon, északnyugaton havazás, másutt eső, havas eső, havazás egyaránt előfordulhat. Éjszaka a csapadékzóna dél felé helyeződik, egyre kevesebb helyen valószínű kisebb havazás, délkeleten még havas eső is lehet. Észak felől ugyanakkor szakadozik a felhőzet, reggelre az ország északi harmadán már kevés lehet a felhő. Napközben a legtöbb helyen akár több órára is kisüt a nap, délelőtt a déli határnál is megszűnik a csapadék. Az északkeleti, északi szél többfelé erős, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Zemplénben, a Nyírségben és a Hajdúságban időnként viharos lesz. Szerda délutántól mérséklődik fokozatosan a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5 fok között alakul, északon lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -1 és +4 fok között valószínű.

– MTI –

