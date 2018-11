Időjárás-jelentés – 2018. november 19.

Időjárási helyzet Európában:

A Skandináv-félsziget fölötti középponttal egy nagy kiterjedésű anticiklon helyezkedik el. Területén erősen és gyengén felhős területek egyaránt előfordulnak, főként a magasnyomás északnyugati részén napos az idő. Ugyanakkor kontinensünk nyugati és déli vidékein ciklonok alakítják az időjárást, hatásukra Közép- és Dél-Európa nagy részén erősen felhős vagy borult az ég, és többfelé alakul ki csapadék. A középső tájakon havazás, havas eső, eső egyaránt előfordul, délen inkább az eső esik. A legmagasabb nappali hőmérséklet Észak-, Északkelet-Európában általában 0 és -4 fok között alakul. Ettől délnyugatra enyhébb az idő, többnyire 1 és 8, délnyugaton pedig 10 és 19 fok közé melegszik fel a levegő. Kedd estig a Kárpát-medence fölé több hullámban nedves, eleinte hideg, majd egyre enyhébb levegő érkezik.

Várható időjárás az ország területén kedd estig:

Hétfőn és kedden is túlnyomóan borult lesz az ég. Éjszaka eleinte néhol, majd az éjszaka második felétől – délnyugat felől – ismét egyre többfelé alakul ki eső, az Alpokalján és a hegyekben havas eső, hó is. Kedden többfelé valószínű eső, az Alpokalján és a hegyekben havas eső, havazás. Az északkeleti, keleti szél többfelé megélénkül, éjszaka és kedden helyenként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 2 és 9 fok között várható, északkeleten lesz enyhébb az idő.

– MTI –

