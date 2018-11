Időjárás-jelentés – 2018. november 18.

Időjárási helyzet Európában

Portugália partjainál, Szicíliától délre, valamint a Barents-tenger fölött is egy-egy ciklon örvénylik, így Európa délnyugati, déli, továbbá északkeleti területein többfelé erősen felhős az ég, és csapadékos az időjárás. A kontinens legnagyobb részének időjárását azonban markáns, nagykiterjedésű anticiklon alakítja, a légnyomás értéke a Skandináv-félsziget felett eléri az 1045 hPa-t is. Emiatt napos és alacsonyszintű felhőzettel borított vidékek egyaránt vannak, érdemi csapadékot ezért csak a Földközi-tenger menti országokból jelentenek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Kárpátoktól keletre és Ukrajna keleti felén már napközben sem éri el a 0 fokot, eközben Baszkföldön és Andalúziában 22, 23 fokig is felmelegszik délutánra a levegő. Hétfő estig a Kárpát-medence időjárását egyre inkább a déli ciklon alakítja, áramlási rendszerében egyre nedvesebb levegő érkezik hazánk fölé.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Estétől mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, éjszaka és hétfőn napközben borult idő várható. Vasárnap estig még csak a déli megyékben, illetve este az Északi-középhegységben lehet jelentéktelen csapadék (főként hószállingózás, gyenge szitálás). Éjszaka dél felől egyre többfelé kell vegyes halmazállapotú csapadékra, tehát esőre, havas esőre, hóra számítani, és majd csak hétfőn kora délutántól szűnik meg a csapadék. A Dunántúl nyugati, délnyugati részein nagyobb eséllyel lehet hóra, míg keleten döntően inkább esőre készülni. A csapadék mennyisége nem lesz jelentős (5 mm-nél kevesebb). Megmaradó hó síkvidéken csak elvétve lehet a Dunántúlon lepel formájában, de a hegyekben 4-500 méter fölött lepel-2 cm megmaradhat (főként az Alpokalján és a Bakonyban van erre esély). Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad az északkeleti szél, de hétfőn a Zemplénben megélénkülhet a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +2 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 2 és 8 fok között várható, északkeleten az 5 fok feletti értékekkel.

– MTI –

