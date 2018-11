Időjárás-jelentés – 2018. november 14.

Időjárási helyzet Európában

A Kelet-európai-síkság felett anticiklon terül el, ezt hideg levegő tölti ki, arrafelé napközben is fagy, csak a magasnyomás peremén, Ukrajna, Belorusszia és a balti államok területén van 10 fok körüli csúcshőmérséklet. A kontinens nagyobb részén azonban még tart a kellemes, őszi idő. A reggeli ködfoltok feloszlását többórás napsütés követi, többnyire 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de a Földközi-tenger partvidékén sokfelé, Közép-Európában és a Balkán-félszigeten egy-egy helyen 20-24 fok is előfordul. A hideg és az enyhébb területet hidegfront választja el egymástól, amely jelenleg a Finn-öböltől a Keleti-Kárpátokig húzódik. E front mentén sok a felhő, elszórtan esik az eső, északabbra havazás is előfordul. Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárását anticiklon alakítja, száraz és kissé hidegebb légtömeg lesz rajtunk.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Napos időre számíthatunk, kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel. Az Alföldön napközben helyenként záporeső is kialakulhat. Éjszaka, főleg a Dunántúlon foltokban köd képződik. Az északias szél szerdán a középső országrészben, csütörtökön a Tiszántúlon időnként megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 9 és 14 fok között valószínű.

– MTI –

