Időjárás-jelentés – 2018. november 10.

Időjárási helyzet Európában

Kettősség jellemzi kontinensünk időjárását. Hozzávetőlegesen a 15. hosszúsági körtől nyugatra változékony az időjárás, ugyanis egy markáns ciklon örvénylik a Brit-szigetek térségében, amely egész Nyugat-Európa időjárására hatással van. A legtöbb felhő és csapadék az atlanti partvidéken van, itt húzódik ugyanis a ciklon frontrendszere. Délies az áramlás a térségben, ami melegebb levegőt szállít, de 10, 17 foknál magasabbra csak kevés helyen, jellemzően a Pireneusi-félszigeten emelkedik a hőmérséklet. Európa keleti fele anticiklon hatása alatt áll. Ez Oroszország felől nyúlik be a Skandináv-félszigetig, emellett még a Kárpát-medence, illetve a mediterrán térség középső és keleti felének időjárását is meghatározza. Ezeken a helyeken többnyire csendes, eseménytelen, őszi idő van, de helyenként előfordul kisebb eső, a ködös tájakon szitálás, északabbra ónos eső is, de a csapadék mennyisége nem jelentős. A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 0 és +10, délen 15 és 20 fok között változik, azonban Oroszország északi részén néhol a -10 fokot is csak nyögvenyelősen éri el a csúcshőmérséklet. Vasárnap estig nem lesz lényeges változás a Kárpát-medence időjárásában, folytatódik a csendes, őszi idő.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Egyre többfelé képződik köd, illetve alacsonyszintű felhőzet, ami a legtöbb helyen vasárnap napközben megszűnik, és többnyire napos idő ígérkezik átmeneti felhősödéssel. A ködös területeken jelentéktelen szitálás, a fagypont alatti helyeken ónos szitálás előfordulhat. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, de a Dunántúl északi részén élénk, sőt néhol erős közeli lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és +6 fok között alakul, de a szelesebb tájakon 7, 10 fok is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 14, 19, a tartósabban ködös vidékeken 11, 13 fok között valószínű.

– MTI –

