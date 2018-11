Időjárás-jelentés – 2018. november 1.

Időjárási helyzet Európában

Kelet-, Délkelet-Európa fölött anticiklon helyezkedik el. Területén többfelé erősen felhős, párás, helyenként tartósabban ködös az idő, csak a délebbi tájakon süt ki a nap. Számottevő csapadékról nem érkezik jelentés, de néhol szitálás előfordul. Ugyanakkor Nyugat- és Közép-Európa fölött többközéppontú ciklonrendszer található, emiatt errefelé gyakran erősen felhős az ég, a frontok mentén többfelé esik az eső, záporeső. A sok felhő mellett főként délen és a középső tájakon hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet Észak-, Északkelet-Európában általában -3 és +5, kontinensünk nyugati tájain 8 és 14 fok között alakul. Szárazföldünk középső és délkeleti vidékén továbbra is enyhe az idő, a kora délutáni órákra többnyire 18 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Péntek estig a Kárpát-medence fölé dél felől váltakozó nedvességtartalmú, enyhe levegő érkezik, folytatódik az ilyenkor megszokottnál több fokkal enyhébb idő.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Fokozatosan mindenütt megvastagszik a felhőzet, és délnyugat felől szórványosan várható eső, zápor. Hajnaltól eleinte a Dunántúlon, majd másutt is szakadozik a felhőzet. Holnap kezdetben erősen és gyengébben felhős területek, illetve időszakok egyaránt lesznek, majd a déli óráktól a Dunántúlon megvastagszik a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton több helyen valószínű eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, reggelig néhol meg is erősödik. Hajnalban nyugaton ködfoltok képződhetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 18 és 24 fok között alakul.

– MTI –

