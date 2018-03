Időjárás-jelentés – 2018. március 30.

Időjárási helyzet Európában:

Nyugat- és Közép-Európa fölött többközéppontú ciklon örvénylik, ennek frontjai mentén erősen felhős vagy borult az ég, több helyen fordul elő eső, záporeső, az északabbi területeken havazik. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is kialakul. A Skandináv-félsziget északkeleti része fölött is ciklon helyezkedik el, ott gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és többfelé havazik. Főként kontinensünk délkeleti tájain kevés a felhő, több órára kisüt a nap, csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet Észak-, Északkelet-Európában többnyire -3 és +3 fok között változik. Délebbre haladva melegebb az idő, szárazföldünk nyugati és középső vidékén 8, 15, délen 15, 22 fok közé melegszik fel délutánra a levegő, sőt a Földközi-tenger medencéjében néhol 24, 25 fokot is mérnek. Szombat estig eleinte a nyugat-európai ciklon előoldalán enyhe levegő érkezik térségünk fölé, majd a ciklon a Kárpát-medence fölé helyeződik, sokfelé okoz csapadékot, helyenként jelentős mennyiségű esőre számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén szombat estig:

Éjszaka megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, kezdetben északkeleten, majd délnyugat felől egyre többfelé alakul ki eső, zápor. Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de eleinte délkeleten, keleten, délután nyugaton felszakadozhat a felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, délnyugaton és a Dunától keletre zivatar is valószínű. Több helyen jelentős mennyiségű csapadékra számíthatunk. A délkeleti, déli szél eleinte csak néhol, szombaton többfelé megerősödik, délkeleten, illetve zivatarok környezetében néhol viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 13 és 18, délkeleten, keleten 19, 22 fok között alakul.

– MTI –

