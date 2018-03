Időjárás-jelentés – 2018. március 29.

Időjárási helyzet Európában

Egy nagy méretű, elöregedő ciklon uralja az észak-atlanti térséget, valamint a kontinens nyugati partvidékét. A ciklon frontrendszere közelítőleg a Pireneusi-félszigettől az Alpokon át Skandinávia nyugati tájai felett húzódik. Ettől nyugatra hűvös az idő, a gyorsan vonuló felhőkből sokfelé alakul ki záporos csapadék, és jelezve, hogy itt a tavasz, zivatarok is előfordulnak. Közép- és Dél-Európába viszont a ciklon úgynevezett előoldalán már enyhe levegő áramlik, azonban hosszabb időre csak Olaszországban és a Balkán-félszigeten süt ki a nap. Az enyhe levegő a következő napokban újabb hullámban szaharai port is szállít majd a térség fölé. Egy kisebb ciklon örvénylik Törökország felett is, komoly zivatarokat okozva. A legmelegebb Spanyolországban van, ott 25-30 fok is előfordul, míg Oroszország európai területein napközben sem emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet, ott ugyanis még tartja magát a korábban nálunk is szokatlanul hideg időt okozó anticiklon. Hazánk fölé péntek estig egyre enyhébb, továbbra is nedves, de szaharai portól mentes levegő áramlik.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Csütörtökön túlnyomóan borult lesz az ég, csak az éjszaka második felétől kezd vékonyodni, szakadozni a felhőzet. Pénteken napközben az erősen felhős ég mellett már rövidebb napos időszakok is várhatók, erre kisebb esély északkelet felé haladva lehet. Az éjszaka első feléig sokfelé kialakulhat ismétlődő eső, ezt követően viszont inkább a Dunától keletre számíthatunk nagyobb mennyiségű csapadékra. Péntek napközben már csak kevés helyen fordulhat elő zápor. A délies szelet csütörtökön az Alföldön, pénteken Sopron környékén is kísérhetik élénk, erős lökések. Éjszaka a Dunántúlon átmenetileg északira fordul a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 13 és 20 fok között valószínű, de az Északi-középhegység térségében ennél pár fokkal hűvösebb lehet.

– MTI –

