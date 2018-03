Időjárás-jelentés – 2018. március 26.

Időjárási helyzet Európában

A téli hideg Európa északi harmadára szorult vissza. Napközben már csak a Skandináv-félsziget északi felén és az Ural előterében fagy, -20 fok közeli éjszakai lehűlés is csak ezeken a területeken jellemző. Bár a szárazföld nagyobb részén sok a felhő, Nyugat- és Dél-Európában az elmúlt napokban fokozatos enyhülés kezdődött; vasárnap már többfelé 15 fokig, illetve kevéssel 15 fok fölé melegedett fel a levegő, sőt Dél-Portugáliában, Spanyolország délkeleti partvidékén és a görög szigeteken helyenként 20 fok közeli csúcsértéket mértek. Ugyanakkor többfelé változékony az idő. A Földközi-tenger középső medencéjében örvénylő ciklon hatására a Balkán-félsziget északi felén több helyen esik az eső, elsősorban a magasabban fekvő területeken havas eső, hó is előfordul, de kisebb csapadékot az északon húzódó frontrendszer mentén is jelentenek. A Kárpát-medence időjárását kedd estig a távolodó déli ciklon, és a magasban északnyugatról érkező néhány fokkal hűvösebb levegő alakítja; elszórtan számíthatunk többnyire kisebb csapadékra.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Többnyire erősen felhős lesz az ég; a közepesen és erősen felhős időszakok mellett a legtöbb helyen csupán rövid időre süt ki a nap. Elszórtan várható eső, zápor, kedden délután, este délnyugaton egy-egy zivatar is lehet. Kedden a Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 7 és 12 fok között valószínű.

– MTI –

