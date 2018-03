Időjárás-jelentés – 2018. március 23.

Időjárási helyzet Európában

A Pireneusi-félszigettől Franciaországon keresztül egészen a Kelet-európai-síkság déli részéig anticiklon húzódik. Területén változóan felhős az ég, de főként Közép-Európában, valamint a Fekete-tenger északi részén több a felhő. Számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. Ugyanakkor kontinensünk északi, északnyugati részén ciklonok és frontjaik alakítják az időjárást, általában erősen felhős az ég, északkeleten több helyen havazik, északnyugaton néhol az eső esik. Szintén ciklon örvénylik a Földközi-tenger középső és keleti medencéje fölött, emiatt ott is többnyire erősen felhős vagy borult az ég, és több helyen fordul elő havazás, havas eső, sőt még Split térségéből is havazásról érkezett jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk északkelet tájain, valamint délkeleten általában -1 és -5, a legészakibb vidékeken -8, -11 fok között alakul. Európa nagy részén az ilyenkor megszokottnál több fokkal hűvösebb van, többnyire 1 és 10 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ennél melegebb csak délen, délnyugaton van, ahol a délutáni órákra 11, 19 fok közé melegszik lel a levegő, sőt Görögország déli vidékén 22, 23, Krétán 27 fokot is mérnek. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását eleinte a tőlünk délkeletre elvonuló ciklon, majd egyre inkább az északi anticiklon alakítja.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Éjszakára az ország nagy részén csökken a felhőzet, de délkeleten továbbra is sok lesz a felhő, ott eleinte helyenként havazás még lehet. Szombaton délkelet kivételével kezdetben több helyen napos idő valószínű, majd másutt is megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, de jelentéktelen eső, délnyugaton előfordulhat. Az északi, északkeleti, szombaton a keleti szél megélénkül, pénteken a Nyugat-Dunántúlon helyenként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -6 fok között várható, de a havas északkeleti részeken hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 4 és 10 fok között alakul.

– MTI –

