Időjárás-jelentés – 2018. március 22.

Időjárási helyzet Európában:

Sekély ciklonok örvénylenek az Északi-tenger, Kelet-Ukrajna és a Jón-tenger feletti középpontokkal. Eközben Nyugat- és Közép-Európa fölé anticiklon nyúlik be nyugat felől, így a kontinens középső területein napos, eseménytelen az időjárás. Európa legnagyobb részén egyébként is száraz, csapadékmentes az idő. Ez alól kivételt képez Olaszország déli fele, valamint Albánia és környéke, ahonnan 20-30 mm-es csapadékösszegeket is jelentenek. A télies idő azonban Európa jó részén még kitart; 15 fok fölötti csúcsértékek csak Dél-Spanyolországban, Dél-Olaszországban és a Balkán-félszigeten jellemzőek, de Görögországban néhány helyen 20 fok körüli maximumok is előfordulnak. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását a nyugatról benyúló anticiklon, és a délkeletre lévő mediterrán ciklon alakítja, többfelé 10 fok közelébe emelkedik péntek délutánra a hőmérséklet.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

Csütörtök délután délkelet felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet. Éjszaka tovább folytatódik a felhőzet növekedése, reggelre csak nagyjából a Zalaegerszeg-Vác-Miskolc vonaltól északra lehetnek kevésbé felhős területek. Hajnalban a déli határvidéken hószállingózás, gyenge havazás is előfordulhat. Pénteken jobbára felhős vagy erősen felhős égkép lesz a jellemző, de a főváros környékén és az Északi-középhegység területén kevesebb lesz a felhő, ezeken a helyeken akár több órára is kisüthet a nap. Csapadék – hószállingózás, gyenge havazás, esetleg gyenge havas eső formájában – csak délkeleten lehet. Csütörtökön az északkeleti szelet még csak a déli megyékben kísérhetik élénk széllökések, pénteken azonban az északi szél a Nyugat-Dunántúlon már meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -6 fok között valószínű, de az éjszaka első felében a vastagabb hóval borított, még kevésbé felhős Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében -10 fok köré is csökkenhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 1 és 9 fok között alakul, de 5 fok alatti értékek csak délkeleten lehetnek.

– MTI –

