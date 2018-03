Időjárás-jelentés – 2018. március 21.

Időjárási helyzet Európában:

Az Atlanti-óceán felől Nyugat-Európa fölé magasnyomás nyúlik be. A kontinens nyugati, északnyugati partvidéke mentén – a Pireneusi-félszigettől a Benelux-államokig – többnyire napos, csapadékmentes az idő. Az északi, keleti és déli területek időjárását viszont ciklonális hatások alakítják. Gyakran felhős az ég, a Kelet-európai-síkságon, de a Balkán-félsziget északi felén is kiterjedten havazik, a Földközi-tenger déli medencéjében az eső esik. A hőmérséklet területi eloszlásában lényeges változás nem történt, továbbra is Európa-szerte több fokkal hidegebb van az ilyenkor megszokottnál. A csúcshőmérséklet csak a legdélebbi területeken emelkedik 20 fok fölé, északon és keleten ugyanakkor többfelé napközben is fagy. A Kárpát-medencében sem erősödik számottevően a nappali felmelegedés, viszont csütörtökön sokfelé több órára kisüt a nap, és havazás sem várható.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig:

A legtöbb helyen egyre kevesebb lesz a felhő, de a Balaton és a Tisza közötti sávban felhős marad az ég, és ott hószállingózás, kisebb havazás is valószínű, az éjszaka második felére azonban mindenütt megszűnik a csapadék. Hajnalra az ország nagy részén kiderül, és csütörtökön napos, gyengén felhős időre számíthatunk, késő délután délkeleten növekszik meg a fátyolfelhőzet. Az északi szél kezdetben a Dunántúlon és a Tiszántúlon még megerősödik, majd estétől mérséklődik a légmozgás. Csütörtökön csak helyenként élénkül meg az északkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és -8 fok között alakul, de a vastagabb hóval borított, derült északkeleti országrészben -10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 4 fok körül, 1 és 6 fok között valószínű.

– MTI –

