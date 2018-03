Időjárás-jelentés – 2018. március 20.

Időjárási helyzet Európában:

A csillagászati tavasz küszöbén Európa-szerte több fokkal hűvösebb van az ilyenkor megszokottnál. A maximum-hőmérséklet csupán a 40. szélességi körtől délre haladja meg 10 fokot. A legenyhébb idő az Égei-tenger környezetében, Görögországban van, ahol délutánra 20 fok fölé melegszik fel a levegő, és 20 fok közeli csúcsértéket mérnek a Pireneusi-félsziget déli területein is, ugyanakkor arrafelé ciklonok teszik változékonnyá az időjárást. Az Alpok és a Kárpátok térségében, Ukrajnában, Oroszországban és a Skandináv-félsziget északi felén viszont többfelé napközben is fagyos marad a levegő, és a felsorolt területeken havazás, hószállingózás is előfordul. Szerda estig a Kárpát-medence időjárásában még jelentős átalakulás nem várható, a tavasz első napján is folytatódik az átlagosnál több fokkal hűvösebb idő.

Várható időjárás az ország területén szerda estig:

Éjszaka az északkeletről délnyugat felé mozgó gyenge csapadékzónából még hószállingózás előfordulhat, majd az éjszaka második felében északkeleten is helyenként már kiderül az ég. Szerdán a déli területeken vastagabb, északon szakadozottabb felhőzetre számíthatunk, késő délutántól pedig a legtöbb helyen egyre kevesebb lesz a felhő, csupán a Duna mentén maradhat felhős az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, a déli határ mentén fordulhat elő hószállingózás, gyenge havas eső. Szerdán az északi szél a Dunántúl nyugati felén és a Tiszántúlon többször megerősödik. Helyenként – főként északkeleten – hófúvás is kialakulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és -7 fok között alakul, de a szélvédett, gyengén felhős, vastagabb hóval borított körzetekben erősebben lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 6 fok között alakul.

– MTI –

