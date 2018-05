Időjárás-jelentés – 2018. május 5.

Időjárási helyzet Európában

Olaszország fölött egy elöregedett mediterrán ciklont figyelhetünk meg, emiatt az Appennini-félszigeten, Dél-Ausztriában és a Nyugat-Balkánon sokfelé esik az eső, illetve záporok, zivatarok is előfordulnak. Nyugat- és Közép-Európa fölé anticiklon nyúlik be nyugat felől, így nagy területen napos, eseménytelen, ugyanakkor viszonylag hűvös az idő. Ugyancsak ciklon örvénylik a Botteni-öböl felett, de frontjai mentén említésre méltó csapadék csak elvétve fordul elő. Ez utóbbi ciklon előoldalán délies áramlással ugyanakkor egészen északon is nyáriasan meleg az idő, még Szmolenszkben is 30 fokig emelkedik délutánra a hőmérséklet, de a Kárpát-medence keleti felén és attól keletre nagy területen mérnek 30, 32 fokos csúcsokat. Eközben Spanyol- és Olaszországban is inkább a 20 fok körüli maximumok a jellemzőek. Vasárnap estig a Kárpát-medence fölé az említett anticiklon déli peremén északkeleties áramlással egyre szárazabb, de kissé hűvösebb levegő áramlik.

Várható időjárás vasárnap estig

Az ország nagyobb részén szombaton és vasárnap is túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű. Ugyanakkor szombaton a déli megyékben és a Dunántúl keleti felén erősebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és arrafelé néhol zápor, zivatar is előfordulhat. Vasárnap legfeljebb csak a déli határvidéken lehet egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északi, északkeleti szelet napközben nagy területen erős, a Zempléni-hegység körül viharos széllökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 29 fok között várható.

– MTI –

