Időjárás-jelentés – 2018. május 30.

Időjárási helyzet Európában

Nyugat-, Délnyugat-Európa felett továbbra is sekély ciklonális mező helyezkedik el. Ennek peremén Németország, Ausztria, Csehország területén, valamint Észak-Olaszországban és az adriai partvidéken kedden is többfelé alakult ki zápor, zivatar. Helyenként jelentősebb csapadék hullott, pl. az észak-rajna-vesztfáliai Düsseldorfból 56 mm-t jelentettek. A felsorolt térségekben nyári a meleg, sokfelé 30 fok fölé melegszik délutánra a levegő, Németországban, Olaszországban 33 fokot is mérnek. Az elmúlt napokéhoz képest a kontinens más vidékeinek időjárása nem mutat sem jellegében, sem hőmérsékletében lényeges változást. A szárazföld legészakkeletibb részén van csupán kifejezetten hűvös, illetve a hőmérséklet csúcsértéke a Pireneusi-félszigeten marad el a sokéves átlagtól. Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárásában sem várható lényeges változás, meleg idővel búcsúzik a meteorológiai tavasz.

Várható időjárás csütörtök estig

A napsütés mellett szerdán is, csütörtökön is főként a nyugaton és az Északi-középhegységben növekedhet meg a gomolyfelhőzet, és ott néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország nagyobb részén fátyolfelhők szűrik a napsütést, és számottevő csapadék nem lesz. Átmeneti szélerősödés zivatar környezetében várható.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 28 és 33 fok között valószínű.

