Időjárás-jelentés – 2018. május 22.

Időjárási helyzet Európában

A Baltikumból egyre inkább Oroszország fölé helyeződik az az anticiklon, amely az északi országokban eseménytelen, meleg időt okoz. Peremén viszont alacsonynyomású légörvények haladnak, főleg Délnyugat-Európában és a mediterrán térségben vannak kisebb ciklonok, amelyeknek köszönhetően többek közt a Balkánon, Olaszország és az Alpok térségében aktív zivatartevékenység zajlik, sok helyen jelentős mennyiségű csapadékkal. Kontinensünk semelyik részén sincs szokatlanul meleg; a legmagasabb értékeket a ciklonok előtt Délkelet-Európa fölé áramló meleg és nedves levegő hatására a Balkán déli részén és az adriai partvidéken mérik. Ezzel szemben az Észak-Atlantikum felett húzódó hosszú frontálzóna hatására az északnyugati partvidéken napközben is csak 10, 17 fok a jellemző. A Kárpát-medencébe a következő 36 órában meleg, nedves, zivatarok képződéséhez kedvező rétegződésű levegő áramlik.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Kedden és szerdán is erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, éjszaka inkább a középső és keleti tájakon lehet felhős az ég. Záporok, zivatarok kialakulására kedden nagyobb eséllyel az Északi-középhegység térségében és a Dunántúlon, szerdán pedig összességében többfelé, de nagyobb számban a Dunántúlon, délnyugaton számíthatunk. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. A keleti, délkeleti szél általában élénk lesz, de zivatar környezetében erős, viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24 és 29 fok között valószínű, az északkeleti határ közelében lehet a hűvösebb.

– MTI –

