Időjárás-jelentés – 2018. május 20.

Időjárási helyzet Európában

A Brit-szigetektől kissé északnyugatra hidegfront húzódik, amelynek hatására arrafelé felhős az ég, záporeső is előfordul. A Kelet-európai-síkság keleti területei felett is hidegfront alakítja az időjárást. A front mögött – Oroszország európai vidékein – jelentősen mérséklődött a felmelegedés, az előző napokénál 5-10 fokkal hűvösebb van. A kontinens nagyobb részén ugyanakkor az Atlanti-óceán felől Nyugat-Európán át egészen a balti államokig magasnyomás terül el, amelyben a felhőoszlató, leszálló légmozgásoknak köszönhetően napos az idő. Nyárias hőmérsékletet viszont csupán a Fekete-tenger északkeleti medencéjében, és a délebbi szélességeken mérnek. A legmelegebb a görög szigeteken van, ahol 32, 36 fokig is felmelegszik a levegő, de Cipruson 40 fok is előfordul. Hétfő estig a Kárpát-medencében egy-két fokkal erősödik a nappali felmelegedés, de főként a Dunától keletre záporra, zivatarra is számítani kell.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Túlnyomóan napos idő várható. Vasárnap csak néhol alakul ki záporeső, a nyugati határnál esetleg zivatar. Hétfőn a déli óráktól lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és elsősorban az Alföldön, az Északi-középhegység térségében számíthatunk záporra, zivatarra, délkeleten lokálisan több csapadék is lehullhat. Az északkeleti, keleti szél elsősorban északkeleten erősödik meg, zivatarban viharossá is fokozódhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 23 és 27 fok között valószínű.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA