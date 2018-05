Időjárás-jelentés – 2018. május 18.

Időjárási helyzet Európában

Az elmúlt napokban Észak-Európában tapasztalt szokatlanul magas hőmérsékleti értékeket egy ciklon érkezése szüntette meg. Finnországban is már csupán 20, 25 fok volt a legmelegebb órákban, míg Svédországban többnyire 20 fok alatt maradt a csúcsérték. A frontátvonulás ebben a térségben nem okozott számottevő csapadékot, ugyanakkor délebbre, Lengyelország, Csehország és Szlovákia területén több helyen 20 mm-t meghaladó csapadék hullott. A ciklon mögött Skandinávia, illetve a Brit-szigetek fölött magasnyomás erősödött meg, ezt azonban hűvösebb, óceáni eredetű levegő tölti ki, így a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 15 és 22 fok között változik. Hasonló hőmérsékleti értékek fordulnak elő Európa más tájain is, ez alól csak az Ibériai-félsziget, a Balkán-félsziget, valamint a Kelet-európai-síkság egyes részei képeznek kivételt. Ezekben a térségekben a csúcsérték általában 25 és 30 fok között alakul. A Kárpát-medence időjárását szombat estig a kelet felé távolodó ciklonális mező mellett az északnyugati anticiklon is egyre jobban befolyásolja.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

A változó mennyiségű felhőzet mellett általában többórás napsütésre is számítani lehet. Szórványosan zápor, helyenként zivatar kialakulhat átmeneti szélerősödéssel. Éjszaka a felhők nagyrészt feloszlanak, de elsősorban a keleti, északkeleti megyékben zápor előfordulhat. Szombaton a napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, főként a Dunától keletre várható elszórtan zápor, egy-egy zivatar. Pénteken az északnyugati, szombaton pedig az északi szél helyenként erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 25 fok között várható, az alacsonyabb értékek északkeleten valószínűek.

– MTI –

