Időjárás-jelentés 2018. május 16.

Időjárási helyzet Európában

Közép-Európa felett továbbra is ciklon helyezkedik el, amely lassan északra helyeződik. Területén borult és gyengébben felhős körzetek egyaránt előfordulnak. A Kárpát-medence keleti felén több helyről 20 mm-t meghaladó csapadékot jelentenek, főként a Balkán-félszigeten zivatarok is kialakulnak. Európa nagyobb részén hűvösebb van a május második felének megfelelőnél, viszonylag nagy területen – Dél-Franciaország, az Alpok országai, Olaszország, Kárpát-medence, a Kárpátok térsége – nem emelkedik délutánra sem 20 fok fölé a hőmérséklet. Szokatlanul meleg van viszont továbbra is a Skandináv-félszigeten, ahol a legtöbb helyen 25 fok fölé melegszik fel a levegő, Finnország déli részén 28, 30 fokot is mérnek. Hasonló a meleg Szentpétervár térségében, illetve délen az Égei-tenger mentén és Portugália, Spanyolország legdélebbi vidékein. Csütörtök estig a Kárpát-medencében még jelentős melegedés nem valószínű, az említett ciklon közelsége miatt még több lesz a felhő, és esőre, záporra is számítani lehet.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Északkeleten is fokozatosan megszűnik a tartós eső, a változó mennyiségű és vastagságú felhőzetből estig elszórtan alakulhat ki zápor, egy-egy zivatar, de éjszaka már számottevő csapadék nem valószínű. Csütörtökön az ország északi felén lesz több és zártabb a felhőzet, délen számíthatunk napos időszakokra. Több helyen várható eső, zápor, főként a déli területeken zivatar. A délnyugati szél élénk, szerdán néhol, csütörtökön többfelé erős, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 13 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 17 és 23 fok között alakul, délen lesz a melegebb.

– MTI –

