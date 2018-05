Időjárás-jelentés – 2018. május 14.

Időjárási helyzet Európában

A Balkán-félsziget, a Kárpát-medence, a Germán-Lengyel-alföld, a balti államok térsége jelenleg a kontinens legmelegebb részeihez tartozik, de az átlagosnál több fokkal melegebb van a Skandináv-félszigeten is. A maximum-hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja a 25 fokot, még Finnországban is 27, 28 fokig melegszik fel délutánra a levegő. Hűvösebb az idő Ukrajnában, ahol egy hidegcsepp okoz elszórtan záporokat, zivatarokat, és a hőmérséklet csúcsértéke helyenként a 15 fokot sem éri el. A május közepének megfelelőnél több fokkal hidegebb van Nyugat-Európa nagy részén, tegnap Franciaországban jellemzően 15, néhol 10 fok alatt maradt a maximum. Arrafelé az eső is esik, és változékonyabb az idő az Alpok nyugati vidékein és Észak-Olaszország térségében. Kedd estig már a Kárpát-medence időjárásában is változás várható. A medencétől északkeletre és délnyugatra lévő hidegörvény együttes hatására hűvösebb és csapadékosabb idő valószínű.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Tovább terjeszkedik északkelet felé a felhőzet, estig főként az ország délnyugati harmadán valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Éjszaka már országszerte sok lesz a felhő, többfelé várható eső, zápor, nagyobb eséllyel a Dél-Alföldön egy-egy zivatar. Kedden átmenetileg többfelé felszakadozik a felhőzet, estefelé borul be – elsősorban délen és keleten – ismét az ég. Átmeneti szünetekkel további esőre, záporra, főként az ország északkeleti harmadán helyenként zivatarra számíthatunk. Hétfőn az északkeleti, keleti, kedden a délnyugati szelet kísérik élénk, néhol erős lökések, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is válhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 17 és 23 fok között várható.

