Időjárás-jelentés – 2018. május 13.

Időjárási helyzet Európában

Izland térségétől a Brit-szigeteken és Franciaországon át a Földközi-tenger középső medencéjéig ciklonok, illetve ciklonális hatások alakítják az időjárást. Aktív felhő- és csapadékképződés figyelhető meg, Olaszország és a Balkán-félsziget környékén nagy területen alakulnak ki zivatarok. Az Észak-Európa fölött elhelyezkedő magasnyomás déli peremén a Fekete-tenger felől retrográd mozgással magassági hideg légörvény mozog nyugat, északnyugat felé, útját záporok kísérik, nyomában több fokkal visszaesik a hőmérséklet. A Mediterráneumtól kontinensünk középső részén át a Kelet-európai-síkságig és a Skandináv-félsziget keleti vidékéig terjedő területen nagyrészt 23, 28 fokig melegszik fel délutánra a levegő. Nyugat-Európában ennél hűvösebb van, a partvidéken többfelé a 15 fokot sem éri el a csúcshőmérséklet. A Kárpát-medence időjárását hétfő estig döntően két magassági hideg légörvény alakítja: az egyik a délnyugati országrészben vasárnap estétől okoz csapadékos időt, míg a másik, tőlünk északra elvonuló hidegcsepp hétfőre több fokkal hűvösebb levegőt szállít fölénk.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

A Dunától keletre hétfőn reggelig többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz időre számíthatunk, északkeleten alakulhat ki délután, este helyenként záporeső, esetleg zivatar. A Dunántúlon kezdetben a nyugati és déli területeken, az éjszaka második felében másutt is gomolyfelhők képződnek, és hozzávetőleg a Sopron-Baja vonaltól délre többfelé várható eső, zápor, elszórtan zivatar, néhol felhőszakadás is kialakul. Hétfőn napközben keleten, északkeleten is megnövekszik a felhőzet, de elsősorban fátyolfelhőzet valószínű, záporeső legfeljebb néhol fordulhat elő. Ugyanakkor a Dunántúl déli és nyugati részén vastagabb felhőzet és további csapadék várható. Az északkeleti, keleti szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik, zivatarok környezetében a szél viharossá fokozódhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet északkeleten 9, 10, délnyugaton 14, 15 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn az ország nagyobb részén 20 és 24 fok között, a csapadékos délnyugati tájakon 18 fok körül várható.

