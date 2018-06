Időjárás-jelentés – 2018. június 9.

Időjárási helyzet Európában

Északkelet-Európa fölött ciklon örvénylik, amelynek hatására arrafelé többnyire erősen felhős vagy borult az ég, és több helyen esik az eső, záporeső. Szintén ciklon található a Pireneusi-félsziget északnyugati részén, emiatt ott is gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, de csak néhol fordul elő csapadék. A két ciklon között jellegtelen a nyomási mező, helyi hatások alakítják az időjárást, a több-kevesebb napsütés mellett többfelé erőteljes a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok alakulnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Skandináv-félsziget déli részétől Németországon át egészen a Balkán-félszigetig 25 és 33 fok között változik. Hűvösebb van kontinensünk nyugati tájain, ahol a délutáni órákra általában 15 és 24 fok közé melegszik fel a levegő. A leghidegebb a Skandináv-félsziget és Oroszország északnyugati vidékén van, ott mindössze 8, 15 fokot mérnek. Szombat estig a Kárpát-medence időjárását továbbra is jellegtelen nyomási mező alakítja, de péntek estétől nyugat felől egy magassági hidegörvény érkezik fölénk, emiatt estétől egyre több helyen alakul ki zápor, zivatar.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Délnyugat, nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és késő délutántól előbb ott, majd éjszaka már máshol is – legkisebb eséllyel északkeleten – előfordulhat zápor, zivatar, amelyet néhol felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Szombaton északkeleten gomolyfelhős, napos idő várható, másutt gyakori gomolyfelhő-képződés valószínű, több helyen alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. Pénteken a délkeleti, szombaton az északkeleti szél többfelé megélénkül, zivatarok környezetében viharos széllökések is lesznek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között alakul.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA