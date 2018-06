Időjárás-jelentés – 2018. június 3.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk északnyugati részén többközéppontú ciklon helyezkedik el. Hatására arrafelé, valamint a hozzá tartozó frontok mentén erősen felhős az ég, több helyen fordul elő eső, záporeső. Szintén sekély ciklon található a Pireneusi-félszigettől északra, emiatt Spanyolország északi részén és Portugáliában többször megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor is kialakul. Szárazföldünk többi területének időjárását jellegtelen nyomási mező alakítja, a több-kevesebb napsütés mellett erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és szórványosan fordul elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A legmagasabb nappali hőmérséklet Északkelet-Európában általában 8 és 22, Nyugat-Európában pedig 21 és 27 fok között változik. A legmelegebb továbbra is a középső tájakon van, errefelé 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfő estig a Kárpát-medence térségében lényeges időjárás-változás nem várható, folytatódik a többnyire napos, meleg idő záporokkal, zivatarokkal.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

A sok napsütés mellett hétfőn is erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Éjszaka egyre kevesebb helyen, hétfőn szórványosan valószínű zápor, zivatar, amelyet néhol felhőszakadás is kísérhet. A néhol még élénk északnyugati szél mérséklődik, hétfőn többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27 és 31 fok között várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA