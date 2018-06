Időjárás-jelentés – 2018. június 22.

Időjárási helyzet Európában

Dél-Skandináviától a Lengyel-alföldön, a Kárpát-medencén át egészen Észak-Olaszországig hidegfront húzódik. A front mentén sok a felhő, és többfelé esik az eső, záporeső, zivatarok alakulnak ki. A fronttól északnyugatra eső területeken már több helyen napos az idő, de a hőmérséklet jelentősen visszaesett az elmúlt napokéhoz képest, többnyire a sokévi átlag alatt maradt. A front előtt áramló meleg levegőben, a Balkán-félsziget keleti felén azonban még kánikulai a meleg. A Pireneusi-félszigeten is – ahol az említett hidegfrontnak nem volt hatása – folytatódott az igen meleg idő, délutánra 37 fokig is felmelegedett a levegő. Szombatra a Kárpát-medencét elhagyja a hidegfront, nyugatról magasnyomás nyúlik be az Alpok térsége fölé. Jelentős csapadékra már nem kell számítani, és a több-kevesebb napsütés ellenére hűvös lesz az idő.

Várható időjárás szombat estig

Északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a zárt felhőzet, nagyobb területen, tartósabban az éjszaka második felében csökken a felhőzet. Kezdetben még több helyen várható eső, zápor, éjszaka főként északon és keleten lehet eleinte még elszórtan csapadék. Szombaton gomolyfelhős, napos idő valószínű, elsősorban az ország északkeleti harmadában záporokra is számíthatunk. A többfelé erős északnyugati szél éjszakára átmenetileg mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, a szélvédett, gyengén felhős délnyugati területeken lehet a leghűvösebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 23 fok között valószínű.

