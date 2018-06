Időjárás-jelentés – 2018. június 20.

Időjárási helyzet Európában

Közép- és Dél-Európa időjárását magasnyomás alakítja. A sok napsütést legfeljebb a délutáni, esti órákban zavarja erősebb gomolyfelhő-képződés, és főként a Balkán- és az Appennini-félszigeten helyi záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezek csak átmeneti felfrissülést okoznak, a maximum-hőmérséklet nagy területen 30 fok közelében, illetve afölött alakul. A legmelegebb továbbra is a Pireneusi-félszigeten van, ahol délutánra 36, 37 fokig is felmelegszik a levegő. A meleg levegő a Kelet-európai-síkság északi részéig is feljutott, arrafelé 25 és 30 fok közötti a csúcsérték. Változékonyabb és hűvösebb ugyanakkor az idő a Brit-szigetek térségében, a Skandináv-félszigeten. Csütörtök estig a Kárpát-medence időjárásában még lényeges változás nem lesz, az északnyugatról közeledő hideg levegő csak megközelíti a medencét.

Várható időjárás csütörtök estig

Napos idő várható szerdán kevesebb, csütörtökön több gomoly- és fátyolfelhővel. Szerdán helyenként lehet zápor, nagyobb eséllyel délen néhol zivatar, csütörtökön eleinte főként keleten, majd estefelé északnyugaton is elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra. A több csapadék csütörtökön estétől valószínű. Csütörtökön megélénkül, az Észak-Alföldön és a Kisalföldön időnként megerősödik a délnyugati szél, de szélerősödés zivatarok környezetében is lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 26 és 34 fok között várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA