Időjárás-jelentés – 2018. június 2.

Időjárási helyzet Európában

Magasnyomású légköri képződmény helyezkedik el Ukrajna keleti része felett, amelynek hatására arrafelé derült, csapadékmentes az időjárás. Mindeközben Északkelet-Európában ciklon örvénylik, amelynek melegfrontja mentén felhős az ég, és több helyen is előfordul eső, záporeső. A Pireneusi-félsziget időjárását egy magasban örvénylő hidegcsepp alakítja, amely záporokat, zivatarokat okoz. Európa többi részét elkerülik a jelentősebb ciklonok és frontjaik, többnyire jellegtelen a nyomási mező, de a nedves és labilis levegő hatására elsősorban a délutáni és kora esti órákban többfelé is kialakulnak záporok, zivatarok. Kontinensünk nagy részén továbbra is az ilyenkor szokásosnál melegebb az idő, Közép-Európában és a Balkán-félsziget országaiban a hőmérséklet többfelé eléri, néhol meg is haladja a 30 fokot. A Kárpát-medence időjárását a meleg és labilis levegő alakítja, emiatt vasárnap ismét több helyen lehet záporra, zivatarra számítani.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

A sok napsütés mellett erőteljes lesz a nappali gomolyfelhő-képződés. Összességében többfelé kell záporra, zivatarra számítani, amelyet felhőszakadás is kísérhet. Éjszakára átmenetileg csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, de néhol még előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szél megélénkül, vasárnap helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 31 fok között valószínű.

– MTI –

