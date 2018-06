Időjárás-jelentés – 2018. június 19.

Időjárási helyzet Európában

Az Atlanti-óceán felől Franciaország és az Alpok térségén át Közép-Európáig magasnyomás nyúlik be. E légköri képződménytől keletre és délre meleg légtömeg található, délutánra általában 25, 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, de Portugália környékén 35 fokot is mérnek. A napsütés hatására gomolyfelhők képződnek, és záporok, zivatarok is kialakulnak. A magasnyomástól északra mozgalmas az időjárás, ciklonok és frontjaik követik egymást, gyakori a csapadék, a csúcshőmérséklet Skandináviában többnyire 17 és 24 fok között változik. A Kárpát-medencében szerda estig folytatódik a meleg, nyári idő, kedden hazánk középső részén, szerdán az ország déli felén lesznek kedvezőbbek a feltételek elszórt záporok, zivatarok kialakulásához.

Várható időjárás szerda estig

Kedden az ország középső részén, szerdán a déli felén várható erőteljesebb gomolyfelhő-képződés, és ott elszórtan zápor, zivatar is valószínű. Másutt túlnyomóan napos időre számíthatunk, és csak kis eséllyel fordulhat elő csapadék. Az északi szelet kedden napközben a Dunántúl nyugati felén nagy területen erős lökések kísérik, egyébként többnyire mérsékelt lesz az északkeleti szél, de zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 28 és 33 fok között várható.

