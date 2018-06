Időjárás-jelentés – 2018. június 14.

Időjárási helyzet Európában

Skóciától északnyugatra ciklon örvénylik, frontjai mentén sok a felhő, a Brit-szigeteken eső, zápor többfelé is előfordul. Anticiklon a Kelet-európai- síkság felett található, itt általában csapadékmentes az idő. Közép-Európában egy sekély ciklon alakítja az időjárást, területén sokfelé fordul elő eső, zápor, zivatar, utóbbit néhol felhőszakadás kíséri, például Zágráb környékéről 98 mm-es napi csapadékösszeget is jelentettek. A legmelegebb idő kontinensünk délkeleti részén van, sok helyen 30, de Görögországban és Bulgáriában 35 fok is előfordul. A Kárpát-medence időjárását a folytatásban is sekély ciklon alakítja, azonban az ország nagyobb részén már nem lesznek elegendőek a feltételek zivatar kialakulásához.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Csütörtökön általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyre kevesebb helyen valószínű eső, zápor, az Alföldön helyenként zivatar, éjszaka már csak néhol lehet csapadék. Pénteken többnyire erősen felhős idő várható, majd egyre inkább szakadozottabbá válik a felhőzet. Zápor, zivatar helyenként a keleti, délkeleti megyékben alakulhat ki. Az északi szél csütörtökön és pénteken is nagy területen erős lesz, viharos széllökés néhol a Dunántúlon és a Zempléni-hegység környékén lehet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között várható.

– MTI –

