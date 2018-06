Időjárás-jelentés – 2018. június 11.

Időjárási helyzet Európában

A fronttevékenység továbbra is döntően Európa északi, északnyugati részére korlátozódik. Franciaország területén, a Benelux-államokban több a felhő, arrafelé néhány fokkal mérséklődött is a meleg. A Pireneusi-félszigettől Észak-Franciaországon át egészen Dél-Skandináviáig húzódó frontrendszer előtt azonban tartja magát a meleg, a maximum-hőmérséklet sokfelé 30 körüli, az Égei-tenger térségében 35 fok közeli. Vasárnap még Svédország déli részén is mértek 31 fokos csúcsértéket. A szárazföld középső és déli területeit kitöltő meleg levegőben a napsütést a délutáni, esti órákban gomolyfelhő-képződés zavarja, és helyenként felhőszakadással kísért zivatarok alakulnak ki. Igazán hűvös idő a kontinensen – az elmúlt napokéhoz hasonlóan – csak Oroszországban van, ahol a csúcsérték többfelé 15 fok alatt marad. Kedd estig a Kárpát-medencében a nyugati front előtt még egy-két fokkal melegebb levegő áramlik, folytatódik a kánikula helyenként záporral, zivatarral.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Kezdetben szórványosan, főként a Duna mentén és attól keletre alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A csapadék az éjszaka második felére a legtöbb helyen megszűnik, gyengén, illetve közepesen felhős területekre számíthatunk. Kedden is több órára kisüt a nap, a délután második felétől lesz több a gomolyfelhő, és főként az ország északi felén alakulhat ki zápor, zivatar, egy-egy hevesebb zivatar is lehet. A délnyugati szél megélénkül, holnap helyenként meg is erősödik, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökésekre is számíthatunk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 34 fok között várható.

– MTI –

