Időjárás-jelentés – 2018. július 19.

Időjárási helyzet Európában

Szárazföldünk keleti, északkeleti vidékei felett ciklon örvénylik. Hatására ott gyakorta találhatunk felhősebb területeket. Ugyancsak felhősáv húzódik Közép-Európa mentén, így Lengyelország, Szlovákia területén több helyen fordul elő eső, zápor, néhol zivatar. A felhős idő hatására ezeken a területen pár fokkal a megszokott érték alatt marad a hőmérséklet. Kontinensünk többi részén főként anticiklonális hatások dominálnak. A kevés felhő mellett sok napsütés jellemző, csapadék is elsősorban a helyi, konvektív hatásokból alakul ki. Európában a legmelegebb a Földközi-tenger medencéjében van, ott általában 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a délutáni órákban, de Spanyolország déli részén van, ahol a 35 fokot is meghaladja a maximum-hőmérséklet. Továbbra is marad a szokatlan meleg a Skandináv országokban, nem ritka, hogy néhol a 30 fokot is eléri a csúcshőmérséklet. A Kárpát-medence időjárásában péntek estig jelentős változás nem történik. A Dunántúlon gyengén felhős, napos idő, míg keletebbre a felhősebb területeken zápor, zivatar várható.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Csütörtökön a gomolyfelhők mellett keleten várható szórványosan zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Éjszaka általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a keleti megyékben még előfordulhatnak felhősebb körzetek, ott elszórtan lehet csapadék. Pénteken a Dunántúlon gyengén felhős, napos idő valószínű, míg keletebbre több lesz a felhő, de a délutáni órákra ott is felszakadozik a felhőzet. Elsősorban a keleti vidékeken fordulhatnak elő szórványosan záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet főként a Dunántúlon kísérhetik erős, a Bakony és a főváros környékén viharos széllökések. Továbbá zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 26 és 31 között várható.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA