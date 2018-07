Időjárás-jelentés – 2018. július 17.

Időjárási helyzet Európában

Izland közelében ciklon található, hidegfrontja kettészeli a Brit-szigeteket, a térségben több helyen fordul elő zápor, a front mögött 20 fok alatt marad a maximum-hőmérséklet. Skandináviában továbbra is anticiklonális hatások érvényesülnek, a sok napsütés mellett több helyen 30, 32 fok is előfordul, amely arrafelé szokatlanul melegnek számít. Ehhez hasonlóan Európa nagyobb részén nyugodt az időjárás, a napos idő mellett sok helyen alakul 30 fok felett a hőmérséklet, Szardínián 38 fokot is mérnek. Felhős, többfelé záporokkal, zivatarokkal tarkított idő Lengyelország és Fehéroroszország, valamint a volt Jugoszlávia területén és Olaszország egyes részein jellemző. A Kárpát-medencétől északkeletre található légörvény szerdán közelebb kerül térségünkhöz, hatására felhős, főként a Dunától keletre csapadékos időjárás valószínű.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Kedden alapvetően gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Szórványosan, főként északkeleten, illetve a déli, délnyugati megyékben fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka észak felől a legtöbb helyen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és szerdán már többnyire erősen felhős idő várható, inkább csak rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Szerdán főként a Dunától keletre több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Az északnyugati szelet kedden az Észak-Dunántúlon, szerdán nagy területen kísérhetik viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24 és 30 fok között várható.

– MTI –

