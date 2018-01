Időjárás-jelentés – 2018. január 7.

Időjárási helyzet Európában:

A Barents-tengertől Oroszországon, a Germán-Lengyel-alföldön, Franciaországon keresztül egészen a Földközi-tenger délnyugati medencéjéig frontrendszer húzódik. Környezetében többnyire erősen felhős az ég, a délnyugati területeken több helyen esik az eső, északon helyenként havazik. A fronttól keletre – a kontinens nagyobb részére – továbbra is szokatlanul enyhe levegő áramlik, amelynek hatására a hőmérséklet sokfelé a január elejének megfelelőnél több fokkal magasabban alakul. Szombaton a csúcsérték Dél-Olaszországban elérte a 22 fokot, de Szerbiában is mértek 20 fokot. A közép-európai térségben egyelőre ebben az időjárási helyzetben lényeges változás nem várható. Hétfő estig a Kárpát-medencében is folytatódik az enyhe idő, a változóan felhős, napos területek mellett azonban tartósabb ködre is számítani lehet.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig:

Az esti óráktól ismét többfelé képződik köd, amely hétfőn a legtovább a Dunántúl nyugati felén marad meg. Felhős időre számíthatunk többnyire rövid napos időszakokkal, délután északkeleten csökkenhet jelentősebben a felhőzet. Hétfőn helyenként megélénkül a keleti, délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 6 és 13 fok között várható, a tartósan borult, ködös részeken lesz a hűvösebb.

– MTI –

